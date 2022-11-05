Головне за день. Субота, 5 листопада

Бої на Луганщині, доля пам'ятника Катерині II в Одесі, пожежа в нічному клубі в Костромі. Яким запам’ятається 255-й день повномасштабної війни.

Упродовж дня сирени повітряної тривоги не вщухали в багатьох областях, тривали і відключення світла.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж поточної доби Росія завдала чотирьох ракетних та п'ятьох авіаційних ударів, здійснила більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА “Мерлін”. За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 5 листопада – в нашій новині.

Росіяни по 10 разів на добу штурмують ділянки на фронті на Луганщині, найважчі зараз Кремінський та Сватівський напрямки.

"На Луганщині дві найважчі ділянки – Кремінський та Сватівський напрямки, туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян. Кількість обстрілів за добу рахується на сотні, упродовж кожної доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону ЗСУ", - повідомив керівник ОВА Сергій Гайдай.

Іран вперше визнав надання Росії ударних безпілотників. Щоправда, голова МЗС Амір Абдоллахіян стверджує, що це відбулося "до війни в Україні".

За словами міністра, Ірану нібито не було відомо про застосування безпілотників його виробництва в війні проти українців.

"Якщо (Київ – ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими", – заявив він.

Іранські ударні безпілотники росіяни активно застосовують для ударів по українських обʼєктах із вересня. Весь цей час Іран говорив, що не надавав Росії БпЛА "для участі в війні". Американська розвідка має інформацію про підготовку продажу росіянам ще більшої кількості безпілотників та іранських балістичних ракет.

Використання іранських БпЛА проти українців підтверджуються доказами, зокрема й зібраними міжнародними партнерами України.

Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, що було повністю втрачено внаслідок обстрілу окупантів, відновлено, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

“Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через два дні після того, як вона повністю втратила доступ до зовнішньої електроенергії внаслідок останнього інциденту, який підкреслив ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на найбільшому такому об’єкті в Європі”, – зазначив він.

Обидві зовнішні лінії електропередачі – лінія 750 і резервна лінія 330 кВ, які використовуються для постачання електроенергії з мережі, були відремонтовані, а відновлення почалося в п’ятницю вдень.

“Близько 22:00 було відновлено електропостачання 750 кВ на всі шість енергоблоків ЗАЕС, а вісім діючих аварійних дизель-генераторів вимкнено та переведено в режим очікування”, – повідомив гендиректор.

Детальніше – в нашій новині.

Одеська міська рада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

"Завершена процедура підбиття підсумків голосування щодо долі пам'ятника засновникам Одеси (Катерині II), яке проходило на платформі "Соціально активний громадянин", більшість одеситів підтримала ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі", - йдеться в повідомленні.

Остаточно питання про долю пам'ятника буде вирішено на засіданні міської ради 30 листопада.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю LB.ua Труханов розповів, що питання щодо пам’ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси буде вирішено цивілізованим способом. Він також додав, що у 1873 році на місці пам’ятника Катерині був один із найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.

У ніч з 4 на 5 листопада російський військовослужбовець Станіслав Іонкін, беручи участь у масовій бійці, вистрелив із мисливської ракетниці в стелю нічного клубу "Полігон" в Костромі, в результаті чого сталася пожежа. 250 людей евакуювали, 15 - загинули.

Іонкіна затримали за 6 км від місця пожежі. Він визнав свою провину.

Інонкіну 23 роки, він воював в Україні. За даними російських телеграм-каналів, 22 серпня він отримав поранення, з передової його відправили до шпиталю в Астраханській області, звідти він повернувся в Костромську область.

Окупант перебував на лікарняному, а на початку листопада знову вирушив у військову частину для проходження медкомісії.

Жодне кремлівське видання не повідомило про те, що затриманий - військовий.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!