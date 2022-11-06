У Білорусі стали часто хворіти російські мобілізовані, - ГУР

Через погане харчування та недотримання санітарних умов серед військових РФ у Білорусі спостерігаються масштабні спалахи захворювань.

Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

У повідомленні йдеться, що здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту.

ГУР зазначає, що масштаби захворювань настільки сильні, що білоруські лікарі не можуть впоратися з ними, тож окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до Білорусі військових та мобілізованих медиків з РФ.

Розвідка також повідомляє, що найближчим часом очікується прибуття чергової партії медиків на 230 загальновійськовий полігон Західного оперативного командування збройних сил Білорусі. Спалах захворювань на ньому пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.

Нагадаємо, що керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль спростував фейк про загрозу нападу з боку Білорусі.

Також в Генштабі повідомили, що спільні війська Росії і Білорусі у віддаленій перспективі можуть застосуватися для агресії проти України. Тим часом прикордонники посилили оборону на випадок вторгнення з Білорусі та невизнаного Придністров’я.