На Херсонщині знищено склад окупантів

Українські військові знищили російський склад із боєприпасами в окупованому Скадовському районі на Херсонщині.

Про це повідомило у Facebook оперативне командування «Південь».

«Обстановка в операційних районах нашої зони відповідальності залишається напруженою, але контрольованою. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об’єктах, місцях дислокації і техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ ЗСУ ліквідували близько 75 930 окупантів. Учора ворог втратив близько 490 військових, 7 танків, 5 артилерійських систем і багато іншої військової техніки.