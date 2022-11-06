Тисячі охочих евакуюватися з окупованих територій місяцями чекають на виїзд, – мер Мелітополя

Для виїзду в сторону Запоріжжя окупаційна “влада” змушує жителів оформлювати перепустки.

За тиждень, що минає, окупанти випустили з окупованих територій до Запоріжжя 906 людей, тисячі охочих виїхати чекають своєї черги.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“Кожного дня жителі захоплених територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. За тиждень з окупованих частин чотирьох областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 906 людей. Ще тисячі чекають своєї черги”, – поінформував міський голова.

За його словами, для виїзду в сторону Запоріжжя окупаційна “влада” змушує жителів оформлювати перепустки в комендатурах окупованих населених пунктів.

Через велику кількість охочих евакуюватись термін очікування перепустки у містах займає до місяця. Так, у Мелітополі список заповнено аж до середини грудня.

Іван Федоров нагадав, що наразі діють ще 2 альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, росіяни створюють непридатні для проживання цивільного населення умови на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.