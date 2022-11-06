Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)

Вночі 6 листопада російська армія обстріляла Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Ворог продовжує нічний терор. Здійснено ракетний удар по обласному центру”, – йдеться у повідомленні.

Оновлено 8:23. Результатом нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці.

"За попередніми даними, нажаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто", – заявив Олександр Старух.

Нагадаємо, Росія обстрілювала передмістя Запоріжжя 2 листопада.