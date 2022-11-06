Відповідь Путіну: Румунія знову заявила, що не має територіальних претензій до України

Міністерство закордонних справ Румунії спростувало заяви російського президента Путіна про нібито наявність територіальних претензій Бухареста до України.

Про це повідомляє Agerpres.

У заяві зазначається, що заяви Путіна в ході промови з нагоди так званого Дня народної єдності, «неправдиво навіюють» думку про те, що Румунія має територіальні претензії до України.

У МЗС наголосили, що загарбницька війна проти України є «серйозним і брутальним порушенням» принципів міжнародного права.

«У цьому контексті Румунія підтверджує свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться в повідомленні.

4 листопада Путін звинуватив Польщу, Румунію та Угорщину в прагненні "повернути території України, які після Другої світової відібрав у них Сталін".

Нагадаємо, що Євроатлантичний центр НАТО з координації реагування на катастрофи та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо навчання парамедиків для українських служб швидкого реагування.

Також Румунія повідомила про готовність допомогти відновлювати Україну після закінчення війни.