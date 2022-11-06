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Відповідь Путіну: Румунія знову заявила, що не має територіальних претензій до України

Бухарест підтвердив підтримку незалежності України. 

Відповідь Путіну: Румунія знову заявила, що не має територіальних претензій до України
Фото: ukrinform.ua

Міністерство закордонних справ Румунії спростувало заяви російського президента Путіна про нібито наявність територіальних претензій Бухареста до України.

Про це повідомляє Agerpres.

У заяві зазначається, що заяви Путіна в ході промови з нагоди так званого Дня народної єдності, «неправдиво навіюють» думку про те, що Румунія має територіальні претензії до України.

У МЗС наголосили, що загарбницька війна проти України є «серйозним і брутальним порушенням» принципів міжнародного права.

«У цьому контексті Румунія підтверджує свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться в повідомленні.

4 листопада Путін звинуватив Польщу, Румунію та Угорщину в прагненні "повернути території України, які після Другої світової відібрав у них Сталін".

Нагадаємо, що Євроатлантичний центр НАТО з координації реагування на катастрофи та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо навчання парамедиків для українських служб швидкого реагування.

Також Румунія повідомила про готовність допомогти відновлювати Україну після закінчення війни.

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