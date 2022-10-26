Євроатлантичний центр НАТО з координації реагування на катастрофи та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо навчання парамедиків для українських служб швидкого реагування.
Про це повідомили у МВС.
“Цей тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах широкомасштабної збройної агресії рф проти України – ситуації, яка погіршилася із настанням зими та поточними викликами, пов’язаними з пандемією COVID-19”, – зазначено у повідомленні.
Навчання проходитимуть у Румунії за сприяння Департаменту з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ країни.
Румунія та Євроатлантичний центр НАТО з координації реагування на катастрофи забезпечать фінансову підтримку, необхідну для проведення тренінгів та покриття витрат через Цільовий фонд реагування на пандемію.Фонд створили у 2022 році для реагування на пандемію коронавірусу.