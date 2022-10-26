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НАТО тренуватиме українських парамедиків у Румунії

Тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах війни.

НАТО тренуватиме українських парамедиків у Румунії
Фото: МВС

Євроатлантичний центр НАТО з координації реагування на катастрофи та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо навчання парамедиків для українських служб швидкого реагування.

Про це повідомили у МВС.

“Цей тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах широкомасштабної збройної агресії рф проти України – ситуації, яка погіршилася із настанням зими та поточними викликами, пов’язаними з пандемією COVID-19”, – зазначено у повідомленні. 

Навчання проходитимуть у Румунії за сприяння Департаменту з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ країни.

Румунія та Євроатлантичний центр НАТО з координації реагування на катастрофи забезпечать фінансову підтримку, необхідну для проведення тренінгів та покриття витрат через Цільовий фонд реагування на пандемію.Фонд створили у 2022 році для реагування на пандемію коронавірусу. 

“Сьогодні в рамках реалізації Трастового фонду надається гуманітарна підтримка Україні, що включає доставку медичного обладнання та витратних матеріалів, освітню підтримку в таких сферах, як підготовка парамедиків. Усе це сприяє підвищенню готовності та стійкості національної системи охорони здоров’я України”, – зазначили у МВС.

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