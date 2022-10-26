На півдні ліквідували 26 окупантів та склад з боєприпасами ворога

Ввечері у вівторок, 25 жовтня над Херсонською областю сили протиповітряної оборони України збили два ворожі дрони-камікадзе, випущені з кримського напрямку.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ загалом виконали 217 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога:

26 рашистів,

чотири міномети,

зенітно-ракетний комплекс “ТОР”,

6 одиниць авто-бронетехніки та склад з боєприпасами.

Решта втрат дорозвідується.

Нагадаємо, 24 жовтня ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів, 21 танк, 3 гелікоптери і літак ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника склали близько 68 420 осіб.