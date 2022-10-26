На півдні ліквідували 26 окупантів та склад з боєприпасами ворога

Ввечері у вівторок, 25 жовтня над Херсонською областю сили протиповітряної оборони України збили два ворожі дрони-камікадзе, випущені з кримського напрямку.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ загалом виконали 217 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога:
- 26 рашистів,
- чотири міномети,
- зенітно-ракетний комплекс “ТОР”,
- 6 одиниць авто-бронетехніки та склад з боєприпасами.
Решта втрат дорозвідується.
Нагадаємо, 24 жовтня ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів, 21 танк, 3 гелікоптери і літак ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника склали близько 68 420 осіб.