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Монастирський і посол Японії обговорили надання гуманітарної допомоги МВС

Також під час зустрічі йшлося про поточну ситуацію в районах проведення бойових дій та на звільнених від окупантів територіях.

Монастирський і посол Японії обговорили надання гуманітарної допомоги МВС
Фото: dnanews.com.pk

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. 

Монастирський і Мацуда обговорили поточну ситуацію в районах проведення бойових дій та на звільнених від окупантів територіях, а також наголошено на першочергових викликах, які постають перед органами системи МВС.

Окремо йшлося про ліквідацію наслідків масованих ракетних обстрілів та атак на об’єкти критичної інфраструктури, до яких вдається ворог протягом останніх тижнів повномасштабної збройної агресії.

Посол подякував за активну співпрацю та відзначив підписання Президентом України 7 жовтня 2022 року Указу, відповідно до якого “Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією російської федерації”, що є черговим свідченням дружнього характеру українсько-японських двосторонніх відносин.

Під час зустрічі йшлося про конкретні кроки та етапи надання Японією гуманітарної допомоги органам системи МВС: засобів РХБЯ-захисту, обладнання для проведення молекулярно-генетичних експертиз з метою ідентифікації тіл загиблих та медичного обладнання.

Нагадаємо, Мацуда під час зустрічі з заступником глави Офісу Президента Романом Машовцем заявив, що Японія здійснюватиме вплив на Росію, щоб змусити її відмовитися від своїх загарбницьких планів.

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