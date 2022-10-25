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Заявами про “брудну бомбу” Росія хоче заблокувати надання допомоги Україні, - Резніков

Росія продовжує вести кампанію з дезінформації.

Заявами про “брудну бомбу” Росія хоче заблокувати надання допомоги Україні, - Резніков
Фото: CNN

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав фейком заяву Міноборони РФ Сергія Шойгу про так звану готовність України підірвати “брудну бомбу”, що містить ядерні елементи. 

Про це очільник українського оборонного відомства заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News

“Це абсурд, це фейк. Це наступна фаза російської кампанії з дезінформування цивілізованого світу. Вони намагаються таким чином заблокувати надання пакетів будь-якої допомоги Україні. Вони також прагнуть створити черговий привід для використання вже з їхнього боку якоїсь ядерної загрози”, - пояснив Резніков. 

Він висловив сподівання, що під час зустрічі Путіна із лідерами, зокрема, Китаю та Індії у Самарканді, керівнику РФ дали зрозуміти, що у разі використання ним ядерної зброї на його режим чекає вкрай негативний фінал.

“Я сподіваюся, що вони (російська влада - ред.) отримали також сигнал, що це буде не лише дурний вчинок, а й узагалі останній крок, який зробить цей режим”, - заявив Резніков.

Нагадаємо, через брехливі заяви Росії про нібито підготовку застосування Україною так званої "брудної бомби" Україна запрошує моніторингові місії ООН і МАГАТЕ й вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму.

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