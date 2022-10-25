ЗСУ мають отримати сучасний німецький мобільний госпіталь

Компанія Rheinmetall незабаром поставить ЗСУ сучасний польовий госпіталь “під ключ”. Україна отримає госпіталь за підтримки уряду Німеччини.

Про це повідомила пресслужба Rheinmetall ZMS.

“У вересні 2022 року Міністерство оборони України надало замовлення на 9 млн євро дочірній компанії Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS)”, - йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що в цю суму входить навчання персоналу, а здача запланована на 2023 рік.

Госпіталь – це комбінована наметово-контейнерна система, яка включає високоякісне медичне обладнання. Серед іншого, в систему входять відділення невідкладної допомоги, сортувальний кабінет, операційна, відділення інтенсивної терапії, комп’ютерної томографії, стерилізаційна та аптека.

Також у складі госпіталя є намети для адміністрації, надання допомоги, підготовки до операції, сортування, зона очікування та розміщення персоналу. Крім того, є допоміжні контейнери для санітарії, транспорту, питної та непитної води, кисню, електропостачання, а також намет для дезактивації.

Нагадаємо, у вересня Естонія передала Україні мобільний госпіталь, ще один раніше ЗСУ отримали від Естонії у лютому.