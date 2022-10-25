Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів

Естонія планує припинити весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським Союзом перехідного періоду та запровадити заборону на їх ввезення з 5 грудня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу в інтерв'ю газеті Postimees, передає "Інтерфакс-Україна".

"Минулого тижня уряд ухвалив принципове рішення, і я сподіваюся, що буде ухвалена й офіційна постанова. З 5 грудня транзит російської нафти і нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", - сказав міністр.

"Естонія запровадить заборону з початку грудня, і, сподіваюся, у четвер уряд постанову підтримає", - додав він.

Рейнсалу зазначив, що ЄС встановив поступовий перехідний період запровадження санкцій на імпорт і транзит російської сирої нафти та нафтопродуктів. Він має закінчитися у лютому наступного року. Поки що завдяки сусідству з Росією та близько розташованим портам експорт цієї продукції до Естонії триває.

"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", - наголосив Рейнсалу.

Він не виключив, що Естонія ініціює скорочення перехідного періоду на загальноєвропейському рівні.

Рейнсалу також повідомив, що скерував до Єврокомісії пропозицію про новий пакет санкцій і невідкладне та всебічне застосування енергетичних обмежень щодо російського газу та нафти.

Нагадаємо, Німеччина перестане купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня.

Запуск нафтового ембарго з серпня 2022 року було встановлено в пʼятому санкційному пакеті ЄС. Часткове нафтове ембарго - в шостому пакеті у червні. Поетапна відмова від імпортованої морським шляхом сирої нафти займе майже півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців. Нафтове ембарго передбачає винятки для Болгарії та Хорватії.