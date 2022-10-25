Путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки в усьому світі, - Сунак

Новий прем'єр завжди буде вдячний Борису Джонсону за його надзвичайні досягнення.

Розв'язана президентом РФ Путіним війна проти України, призвела до дестабілізації енергетичних ринків й ланцюжків постачання у всьому світі.

Про це заявив Ріші Сунак у своїй першій промові на посаді глави британського уряду.

«Буде правильно вам пояснити, чому я тут стою перед вами на посаді нового прем’єр-міністра. Нині наша країна зіштовхується з глибокою економічною кризою. Все ще видимі наслідки COVID-19, путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки й ланцюжки постачання у всьому світі. Попередній уряд допустив помилки. Мене обрали лідером моєї партії й вашим прем’єр-міністром, частково, аби виправити їх. І ця робота починається зараз», - сказав він.

Сунак заявив, що його уряд поставить у пріоритети економічну стабільність й впевненість.

«Я об’єднаю нашу країну не словами, а своїми діями», - додав він.

Новий прем'єр також заявив, що завжди буде вдячний колишньому очільнику уряду Борису Джонсону за його надзвичайні досягнення на посаді глави уряду.

Нагадаємо, вчора колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром країни. Сьогодні король Великої Британії Чарльз офіційно затвердив його на посаді прем'єр-міністра країни після того, як учора він був безальтернативно обраний лідером Консервативної партії.

Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Британії з призначенням на посаду. Він додав, що готовий і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство.