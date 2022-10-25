​СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ, через якого в Крим перекидали бронетехніку

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру транспорту Російської Федерації Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що Савєльєв сприяв у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізницею через територію тимчасово окупованого Криму.

Із 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів.

Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів. Для цього очільник Мінтранспорту РФ дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії «российские железные дороги» і так званого «федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымская железная дорога»", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки підозрюють Савєльєва за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян.