Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде "планом Маршалла 21 століття" і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни.
Про це він заявив на відкритті Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.
На його думку, спосіб війни, який веде РФ, з атаками по цивільних та цивільній інфраструктурі України, вказує на те, що Росія – у відчаї, а народ України переможе. Для гарантування перемоги Німеччина разом з друзями і партнерами продовжить рішуче підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарною допомогою та зброєю, скільки це буде потрібно.
We can never match the sacrifices Ukrainians are making every day.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022
But we can stand with them and provide what they need – for relief, fast rehabilitation and reconstruction.
This is why we are gathered here today at the #RecoveryOfUkraine conference ↓
https://t.co/KpdLTOkPot
“Ми знаємо, що жодна історія країни не подібна до іншої, але з нашого історичного досвіду ми знаємо, що відбудова завжди можлива і що ніколи не запізно, аби виконати це завдання. Ця конференція – про створення інфраструктури та розробку механізмів, які допоможуть полегшити і профінансувати те, що Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав “постійна відбудова”. Те, що тут на кону, є не менш ніж створенням нового плану Маршалла XXI століття, завдання поколінь, яке має початися зараз”, – сказав Шольц.
Він додав, що відбудова та модернізація України буде не лише викликом для поколінь, але і можливістю. Тому потрібно зосередити увагу на тому, чим може бути більш стійка та міцна Україна: “Важливим виробником зеленої енергії, експортером індустріальної та аграрної продукції, цифровим центром з одними з найкращих ІТ-експертів, а також членом ЄС з відповідною інфраструктурою та правовою базою”.
Від України участь у конференції у форматі онлайн-звʼязку взяв президент Володимир Зеленський, голова уряду присутній особисто.
Нагадаємо, вперше після широкомасштабного російського вторгнення до Києва прибув з одноденним візитом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.