Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде "планом Маршалла 21 століття" і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни.

Про це він заявив на відкритті Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

На його думку, спосіб війни, який веде РФ, з атаками по цивільних та цивільній інфраструктурі України, вказує на те, що Росія – у відчаї, а народ України переможе. Для гарантування перемоги Німеччина разом з друзями і партнерами продовжить рішуче підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарною допомогою та зброєю, скільки це буде потрібно.

We can never match the sacrifices Ukrainians are making every day.



But we can stand with them and provide what they need – for relief, fast rehabilitation and reconstruction.



This is why we are gathered here today at the #RecoveryOfUkraine conference ↓

https://t.co/KpdLTOkPot — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022

“Ми знаємо, що жодна історія країни не подібна до іншої, але з нашого історичного досвіду ми знаємо, що відбудова завжди можлива і що ніколи не запізно, аби виконати це завдання. Ця конференція – про створення інфраструктури та розробку механізмів, які допоможуть полегшити і профінансувати те, що Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав “постійна відбудова”. Те, що тут на кону, є не менш ніж створенням нового плану Маршалла XXI століття, завдання поколінь, яке має початися зараз”, – сказав Шольц.

Він додав, що відбудова та модернізація України буде не лише викликом для поколінь, але і можливістю. Тому потрібно зосередити увагу на тому, чим може бути більш стійка та міцна Україна: “Важливим виробником зеленої енергії, експортером індустріальної та аграрної продукції, цифровим центром з одними з найкращих ІТ-експертів, а також членом ЄС з відповідною інфраструктурою та правовою базою”.

Від України участь у конференції у форматі онлайн-звʼязку взяв президент Володимир Зеленський, голова уряду присутній особисто.

Нагадаємо, вперше після широкомасштабного російського вторгнення до Києва прибув з одноденним візитом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.