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У захопленому Маріуполі почали видавати паспорти РФ

Російські паспорти отримують працівники бюджетних установ.

У захопленому Маріуполі почали видавати паспорти РФ
Фото: скрін відео

Жителі окупованого селища Мангуш Маріупольського району отримали паспорти Російської Федерації з місцем регістрації у “Маріуполі, ДНР”.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Паспортизація Маріуполя почалась. В Маріупольському районі в селищі Мангуш видано перші паспорти Росії маріупольцям. Правда, не без “чорної мітки”. Місце реєстрації – “ДНР Маріуполь”. Ти наче “росіянин”, але не такий як росіяни. Недонелюдь”, – йдеться у повідомленні.  

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Він додав, що через дуже низьку швидкість обробки паспортів процес затягнеться на місяці. В першу чергу будуть обслуговувати тих, хто працює на бюджетні установи, тобто кого зобов’язали мати російське громадянство.

“Цікаво, як швидко володарі паспортів Росії з першої хвилі опиняться в каравані на виїзд при контрнаступі”, – зауважив Андрющенко.

 

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни демонтували пам’ятник жертвам Голодомору.

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