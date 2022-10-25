У Лисичанську окупанти під приводом путінського указу вивозять майно жителів, у Херсонській області тривають бої, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади. Ворог вів вогонь по Середино-Будській, Шалигинській, Юнаківській та Великописарівській громадах. Великописарівську громаду росіяни обстріляли за день тричі. Юнаківська громада: по околицях прикордонного села ворог застосував стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг. На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на 9 ранку.

У Дніпропетровській області ворог всю ніч бив по Нікопольському району. Під вогонь потрапили Марганецька, Мирівська та Нікопольська громади. Люди не постраждали. Пошкоджені будинки, харчове підприємство, автівки та водогін. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківської області. Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. У Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізовано одну людину. Триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

На Луганському напрямку із танків та артилерії окупанти обстрілюють Невське, Стельмахівку, н.п. Надія та Білогорівку. Відбиті атаки противника в районі Білогорівки. Загалом ворог завдав 26 артилерійських ударів та двох авіаударів по позиціях захисників. У Лисичанську росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони чинять відповідно до нового путінського указу про "воєнний стан" – беруть необхідне для потреб оборони.

У Донецькій області вночі й зранку були обстріли Авдіївки, Бахмута, Очеретинської ТГ, Торецька. У деокупованих населених пунктах ситуація контрольована, але відбуваються активні обстріли с.Торське та смт Зарічне. Інформація щодо наслідків уточнюється. Продовжується видача гуманітарної допомоги, мешканцям Лиманської та Святогірської громад видано пенсії та інші види допомоги. За минулу добу на Донеччині – сім загиблих, троє поранених.

У Миколаївській області вчора протягом доби та ввечері ворожих ударів зазнав населений пункт Широківської громади. Влучання було у дитячий садок та по відкритих територіях. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та зруйновано господарські прибудови. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.

Як повідомляє ОК "Південь", вчора противник здійснював атаки по тилових громадах Миколаївського району, внаслідок чого пошкоджено панелі сонячних батарей. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

У Херсонській області тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати Бериславський район, руйнуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Херсонській області.

У Командуванні Повітряних Сил повідомили, що в Бериславському районі збили два ворожих ударних вертольоти Ка-52.

Продовжується фіксація фактів мародерства російськими військовими на деокупованих територіях. На звільнених від російських окупантів територіях Херсонщини тривають роботи по відновленню, організується допомоги місцевим мешканцям, працює міжнародна організація "Лікарі без кордонів".

Нагадаємо, за минулу добу силами оборони України було ліквідовано 480 окупантів. Також було збито один літак і три гелікоптери.