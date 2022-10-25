У Мелітопольському районі пролунало сім вибухів в районі залізничного мосту, – мер Мелітополя

Місцеві жителі повідомляють про сім потужних вибухів у Мелітопольському районі Запорізької області і дим в районі залізничного мосту.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували біля семи потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту”, – поінформував міський голова.

Він висловив сподівання, що у росіян стало менше на один шлях для транспортування техніки.

Нагадаємо, в окупованому росіянами місті Мелітополь Запорізької області пролунав потужний вибух.