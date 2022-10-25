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У Пентагоні відкидають звинуванення РФ про “брудну бомбу”

Відомство продовжує уважно стежити за ситуацією.

У Пентагоні відкидають звинуванення РФ про “брудну бомбу”
Фото: defense.gov

Чиновник Міністерства оборони США відкинув твердження окупантів про те, що Україна планує використати так звану “брудну бомбу”.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

“Є повідомлення про те, що Росія звинувачує Україну у планах застосувати “брудну бомбу”. Ці звинувачення неправдиві”, – цитує посадовця відомство.

“Світ розгледить будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації. Однак, примітно, що … ми досі не побачили нічого, що вказувало б на те, що росіяни прийняли рішення застосувати ядерну зброю”, – сказав чиновник.

У відомстві продовжують уважно стежити за ситуацією та залишатимуть відкритими лінії спілкування між союзниками, партнерами, українцями та росіянами.

Чиновник нагадав, що росіяни продовжують завдавати військові удари ракетами та безпілотниками, зокрема іранськими, по всій Україні. Багато з них спрямовані на енергомережі. 

Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час телефонних розмов із міністрами оборони США, Великобританії, Франції і Туреччини говорив про можливе застосуванням Україною "брудної бомби".

"Брудна бомба" – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом і заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) назвали заяви російського міністра залякуванням на тлі військових невдач і зауважили, що вони є продовженням давньої інформаційної кампанії Росії.

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