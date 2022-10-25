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Російські окупанти здійснили 85 атак на об’єкти електроенергетики України - Офіс Генпрокурора

Росія прицільно б’є по критичній інфраструктурі України.

Російські окупанти здійснили 85 атак на об’єкти електроенергетики України - Офіс Генпрокурора
Фото: Пресслужба Офісу президента

З 24 лютого збройними силами РФ було здійснено 85 атак на об’єкти електроенергетики України. З них 51 атака була здійснена у жовтні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора України. 

Найбільше ударів по об’єктам критичної інфраструктури нанесено у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, в м. Києві – 4. 

Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

“Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. Це - тероризм і воєнний злочин”, - заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Він закликав ООН підтримати створення Міжнародного трибуналу для агресора, оскільки Росія та її керівництво мають постати перед судом за злочин агресії, геноциду і воєнні злочини.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 10-11 жовтня в Україні було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України. 

Пізніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення Росія обстріляла Україну 4500 ракетами. Оскільки запас ракет вичерпується, РФ звернулася до Ірану, щоб там придбати необхідну зброю. Зокрема - тисячі дронів-камікадзе.

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