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Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями

Тепер збитий БпЛА будут ретельно вивчати спеціалісти.

Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Фото: Скріншот з відео

Бійці 28 ОМБр збили іранський безпілотник Shahed росіян зі стрілецької зброї. 

Про це повідомила пресслужба 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

“Тепер на ворожий баражуючий боєприпас чекає експертиза і ретельне вивчення додаткових способів протидії такому виду зброї", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що безпілотник збили в небі над Херсонщиною.

Нагадаємо, ізраїльські ракети знищили логістику та обладнання, яке використовували для складання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту Дамаска у Сирії.

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