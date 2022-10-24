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Хорватія готова приймати на лікування та реабілітацію поранених українських захисників і захисниць, - Кондратюк

Хорватія має унікальний досвід піклування про учасників та учасниць бойових дій.

Хорватія готова приймати на лікування та реабілітацію поранених українських захисників і захисниць, - Кондратюк
Фото: Мінветеранів

Україна та Хорватія домовились про лікування поранених українських захисників і захисниць.  

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. 

Також у Хорватії проходитимуть реабілітацію захисники України, які того потребуватимуть.

“У Хорватії на сьогодні відкрито два нових сучасних центри реабілітації ветеранів потужністю 600 ліжок на день. Ми домовилися, що тут можуть проходити програми реабілітації та відновлення українські захисники і захисниці”, - розповіла Кондратюк.

Вона додала, що Хорватія має унікальний досвід  піклування про учасників та учасниць бойових дій. В країні існує комплексна державна політика щодо лікування, протезування, фізичної і психологічної реабілітації, адаптації та соціалізації ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Крім того, у Хорватії діє система пільг для родин військовослужбовців.

Надані Хорватією перекладені українською мовою базові нормативні акти щодо підтримки хорватських захисників і захисниць ретельно вивчаються українськими фахівцями та будуть використані у розробці та подальшій реалізації відповідної державної політики в Україні.

 

Нагадаємо, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що перша група українських військових має відправитися на лікування до країни вже на початку листопада.

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