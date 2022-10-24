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Заочно судитимуть двох російських окупантів, які обстріляли з танка Тростянецьку лікарню на Сумщині

Місцеперебування обвинувачених наразі встановлюється, тому щодо них здійснюється спеціальне судове провадження.

Заочно судитимуть двох російських окупантів, які обстріляли з танка Тростянецьку лікарню на Сумщині
Тростянецька лікарня на Сумщині після російських обстрілів
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох російських військових. Вони прицільно обстріляли з танка Тростянецьку лікарню.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

Інцидент трапився 18 березня цього року. Під час розслідування було встановлено особи членів екіпажу.

"За даними слідства, віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант С., який обіймає посаду командира танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку "Чертківський" 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Виконав злочинний наказ рядовий М., який обіймає посаду наводчика-оператора", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що місцеперебування обвинувачених наразі встановлюється. Тому щодо них здійснюється спеціальне судове провадження.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про те, що 176 військовим російської армії повідомили про підозру за вчинення воєнних злочинів воєнних злочинів в Україні. Щодо 44 направили обвинувальні акти до суду, 10 військових РФ уже отримали вироки.

Днями прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина РФ, який охороняв ексватажка терористичної організації "ЛНР".

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