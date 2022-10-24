В Ізюмі виявили 13 мішків із російськими секретними документами, - поліція

У звільненому Ізюмі Харківської області правоохоронці виявили секретну документацію росіян. Серед документів: бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта з маршрутом руху.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Поліцейські виявили документацію у підвальному приміщенні ліцею. Правоохоронці вилучили 13 мішків з документами.

"Серед виявлених речових доказів - секретне бойове розпорядження військових російської федерації на вторгнення в Україну, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад збройних сил РФ, документи структурних підрозділів військово-цивільних адміністрацій Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств", - інформує поліція.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у жовтні в деокупованому Лимані правоохоронцями виявлено місце дислокації так званої військової комендатури окупантів.