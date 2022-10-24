​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
Серж Марко: «Я хочу, щоби в Росії їжа була в обмін на ядерну зброю. А ні – здохніть там всі»
Серж Марко: «Я хочу, щоби в Росії їжа була в обмін на ядерну зброю. А ні – здохніть там всі»
Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі
Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
ЗСУ рухають далі лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ рухають далі лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"
Обстріл Луцька: пошкоджено 12 будинків
Обстріл Луцька: пошкоджено 12 будинків
ГоловнаСуспільствоВійна

В Ізюмі виявили 13 мішків із російськими секретними документами, - поліція

Серед знайденого документи структурних підрозділів військово-цивільних адміністрацій Ізюмського району.

В Ізюмі виявили 13 мішків із російськими секретними документами, - поліція
Фото: Вікіпедія

У звільненому Ізюмі Харківської області правоохоронці виявили секретну документацію росіян. Серед документів: бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта з маршрутом руху.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Поліцейські виявили документацію у підвальному приміщенні ліцею. Правоохоронці вилучили 13 мішків з документами.

"Серед виявлених речових доказів - секретне бойове розпорядження військових російської федерації на вторгнення в Україну, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад збройних сил РФ, документи структурних підрозділів військово-цивільних адміністрацій Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств", - інформує поліція.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у жовтні в деокупованому Лимані правоохоронцями виявлено місце дислокації так званої військової комендатури окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також