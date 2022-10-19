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У звільненому Лимані виявлено "військову комендатуру" окупантів, - ОГ

У ній проводили "фільтрацію" та залучали цивільних до примусових робіт.

У звільненому Лимані виявлено "військову комендатуру" окупантів, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

Під час слідчо-оперативні заходів з виявлення місць, де незаконно утримували громадян та вчиняли проти них злочини у звільненому від російських окупантів м. Лимані, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронцями виявлено місце дислокації так званої військової комендатури окупантів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У ході огляду встановлено, що в адміністративній будівлі одного з місцевих підприємств представники ЗС РФ та підконтрольні їм НЗФ облаштували так званий штаб. Там вони проводили фільтраційні заходи і оформлювали місцевим мешканцям "документи" на переміщення по місту", - йдеться у повідомленні.

Цивільних, які з будь-яких причин не пройшли "фільтрацію", примусово залучали до будівництва фортифікаційних споруд, розвантаження авто з матеріальним забезпеченням, обладнання території колючим дротом тощо.

Потерпілі утримувались в нелюдських умовах у холодному підвалі по декілька днів.

Нагадаємо, днями поліція ексгумувала тіла п’ятьох дітей у Лимані на Донеччині. У Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільний.

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