Поліція ексгумувала тіла п’ятьох дітей у Лимані на Донеччині

Станом на сьогодні у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця.

У Лимані Донецької області поліція ексгумувала тіла п’ятьох дітей, що загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Згідно з повідомленням, чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.

“Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчат 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають”, – йдеться у дописі.

Станом на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця.

Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено. Тривають заходи щодо ідентифікації померлих і встановлення причин їхньої смерті.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вбили шістьох мирних жителів Донецької області, поранення дістали вісім українців.