​Учора ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів, 11 танків та 2 крилатих ракети ворога

Минулої доби українські військові знищили близько 530 військових, 11 танків, дві крилатих ракети, систему ППО і багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 65 850 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2 548 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,
- артилерійських систем – 1 622 (+23) од,
- РСЗВ – 372 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 188 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 276 (+35),
- крилаті ракети ‒ 318 (+2),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 144 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.