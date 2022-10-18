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​Учора ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів, 11 танків та 2 крилатих ракети ворога

Дані уточнюються.

​Учора ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів, 11 танків та 2 крилатих ракети ворога
Фото: 25 ОПДБр ДШВ

Минулої доби українські військові знищили близько 530 військових, 11 танків, дві крилатих ракети, систему ППО і багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 65 850 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1 622 (+23) од,
  • РСЗВ – 372 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 188 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 276 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 318 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 144 (+0).

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

 

 

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