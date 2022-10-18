​Учора ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів, 11 танків та 2 крилатих ракети ворога

Минулої доби українські військові знищили близько 530 військових, 11 танків, дві крилатих ракети, систему ППО і багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 65 850 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 548 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,

артилерійських систем – 1 622 (+23) од,

РСЗВ – 372 (+6) од,

засоби ППО ‒ 188 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 276 (+35),

крилаті ракети ‒ 318 (+2),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 144 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.