У Миколаєві росіяни обстріляли ринок і житловий будинок, є загиблий

Станом на ранок рятувальники шукали людей під завалами.

Цієї ночі Росія обстріляла Миколаїв ракетами С-300. Влучання відбулося у двоповерховий будинок – під його завалами знайшли тіло загиблого.

Рятувально-пошукові роботи тривають, повідомив голова ОВА Віталій Кім у Телеграм о 7:30.

"Станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання. Дякую кожному за оперативну роботу", – написав він.

Окрім того, ворог поцілив у квітковий ринок. Там минулося без жертв.

Повітряна тривога в Миколаєві за ніч 18 жовтня вмикалася вже тричі.

Учора російська армія вдарила своїми безпілотниками по цистернах із олією, розташованих на території підприємства в Миколаєві.