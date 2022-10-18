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У Миколаєві росіяни обстріляли ринок і житловий будинок, є загиблий

Станом на ранок рятувальники шукали людей під завалами.

У Миколаєві росіяни обстріляли ринок і житловий будинок, є загиблий
Обстріл Миколаєва уночі 18 жовтня
Фото: Віталій Кім у ТГ

Цієї ночі Росія обстріляла Миколаїв ракетами С-300. Влучання відбулося у двоповерховий будинок – під його завалами знайшли тіло загиблого.

Рятувально-пошукові роботи тривають, повідомив голова ОВА Віталій Кім у Телеграм о 7:30. 

"Станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання. Дякую кожному за оперативну роботу", – написав він. 

Окрім того, ворог поцілив у квітковий ринок. Там минулося без жертв. 

Повітряна тривога в Миколаєві за ніч 18 жовтня вмикалася вже тричі. 

Учора російська армія вдарила своїми безпілотниками по цистернах із олією, розташованих на території підприємства в Миколаєві.

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