Люди, які викладають в інтернет дані про прильоти дронів, відповідатимуть за це, – Монастирський

Будь-яка інформація про місце вибуху, про те, який конкретно дрон і з яким номером досягнув мети, є підказкою ворогу.

Якщо люди свідомо розміщували в інтернеті, зокрема у Телеграм-каналах, інформацію з локаціями прильотів або з серійними номерами іранських дронів-камікадзе, то щодо них працюватимуть правоохоронці.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

“Є відповідальність за ці дії. І якщо доводиться, що люди свідомо розміщують у пабліках цю інформацію, звичайно, тут будуть працювати правоохоронці”, – наголосив Монастирський.

Він зазначив, що за час війни українці все ж таки навчилися вже коректно реагувати на ці речі, і більшість відео, які поширюються, вони не мають у собі зазначення місця прильотів з тим, щоб не наразити на небезпеку інших людей.

Монастирський додав, що громадянам, звичайно, хочеться поділитися інформацією, яку вони отримують і бачать на власні очі. Однак необхідно завжди розуміти, що будь-яка інформація про місце вибуху, про те, який конкретно дрон і з яким номером досягнув мети, є підказкою ворогу, зауважив глава МВС.

“Тому, звичайно, робити цього не потрібно. Будь-які знімки ми намагаємося видаляти з мережі. Інформацію, необхідну для того, щоб зрозуміти, яким саме чином перейти в укриття, де саме є небезпека – надають офіційні джерела, з яких можна отримувати ці дані”, – поінформував глава МВС.

Він, звертаючись до громадян, заявив, що при цьому необхідно думати про тих людей, які перебувають поруч, про тих, хто ще перебуває у тих чи інших будинках і укриттях.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки дронами загинуло четверо киян, серед них – вагітна жінка. 19 жителів столиці дістали поранення.