В результаті ранкового ворожого удару дронами-камікадзе 17 жовтня загинуло троє людей, 19 –отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Станом на зараз кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до трьох. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають”, – йдеться у повідомленні.

Оновлено 13:48. Столичний мер Віталій Кличко додав, що серед загиблих – молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6-му місяці вагітності.

Нагадаємо, 17 жовтня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа у нежитловій будівлі. Пізніше у Києві прогриміли ще два вибухи. Внаслідок атаки є потрапляння у житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки загинула одна жінка, з-під завалів удалося врятувати 18 людей.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Віталій Кличко

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов