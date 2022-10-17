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Менш ніж за добу Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе

Вдалося збити 37 з них.

Менш ніж за добу Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе
Фото: Віталій Кличко

З вчорашнього вечора Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе. З них 37 удалося збити.

Про це повідомив в Медіацентрі Україна речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він додав, що усі безпілотники летіли з південного напрямку.

“Усі сили та засоби, і авіація, і зенітні ракетні комплекси, та інші сили оборони були залучені. Щонайменше 86% – це знищені Шахеди. Це доволі непоганий результат”, – прокоментував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували іранськими дронами Шевченківський район Києва. Внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них – вагітна жінка.

 

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