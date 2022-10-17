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Іран заперечив надання Росії безпілотників для війни в Україні, - Reuters

За словами іранців, таке твердження "має політичні амбіції і поширюється західними джерелами".

Іран заперечив надання Росії безпілотників для війни в Україні, - Reuters
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву офіційного представника МЗС Ірану Насера Канаані.

"Опублікована новина про те, що Іран надав Росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми не надавали зброю жодній стороні воюючих країн", - сказав Канаані.

Нагадаємо, сьогодні командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ППО збила 11 дронів, з них дев'ять "шахедів" за годину.

Вранці росіяни дроном-камікадзе влучили по житловому будинку в Києві. Станом на 9:00 було зафіксовано чотири прильоти.

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