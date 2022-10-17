В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
ГоловнаСуспільствоВійна

З-під завалів у Києві врятовані 18 людей, - Кличко

За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами.

З-під завалів у Києві врятовані 18 людей, - Кличко
Фото: Макс Требухов

У результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. На даний час із нього врятовані 18 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів", йдеться у повідомленні.

По загиблих - інформація уточнюється.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, росіяни влучили по житловому будинку в Києві. Станом на 9:00 зафіксовано чотири прильоти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також