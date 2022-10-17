За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами.

У результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. На даний час із нього врятовані 18 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів", йдеться у повідомленні.

По загиблих - інформація уточнюється.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, росіяни влучили по житловому будинку в Києві. Станом на 9:00 зафіксовано чотири прильоти.