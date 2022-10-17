Головне за ніч. Понеділок, 17 жовтня

Ворожі удари дронами-камікадзе по Києву, обстріли Запоріжжя, Сумщини і Дніпропетровщини, відбиті атаки противника на Донеччині.

Уранці 17 жовтня в центрі столиці знов пролунали вибухи. Росіяни атакували Київ дронами-камікадзе.

Унаслідок атаки в Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. Згодом КМДА повідомила про влучання в житловий будинок.

Станом на 9:00 було зафіксовано чотири прильоти.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного обстрілу росіянами України 10 жовтня 19 людей загинуло, 105 – отримали поранення. Наразі у стаціонарах медичних закладів перебувають 35 людей. Тоді внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Противник упродовж доби завдав два ракетні та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони більш як 20 населених пунктів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 17 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні Сили України знищили ще 320 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 65 320 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Дніпропетровщину росіяни всю ніч атакували ракетами, "градами" та важкою артилерією.

Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури, спричинивши сильну пожежу.

Близько п’ятої ранку російські війська завдали ракетного удару по об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумщини. Є постраждалі.

По Запоріжжю Росія вранці завдала ударів ракетами С-300.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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