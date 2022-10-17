​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб

Розпочалася 236-та доба протистояння російському повномасштабному вторгненню. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі та будинках цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Зокрема, Білопілля на Сумщині, Слов’янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдине та Білогірка Херсонської області. Ворог атакував Миколаїв п’ятнадцятьма дронами-камікадзе, 11 із них наші захисники збили.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed-136" з території Білорусі.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області; на Краматорському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

– з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області;

– з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.

Окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією, у Станиці Луганській працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися "придатними" до військової служби.

Також у Генштабі підтвердили ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні. В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області: Молочанськ - до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська - 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар - до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе - до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи - близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Інформація уточнюється.

На Донеччині за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили 15 ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.