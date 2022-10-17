Зеленський попросив киян ще більше скоротити споживання електрики у вечірній час

Київ та область зменшили споживання лише на 7%.

Володимир Зеленський закликав українців, особливо мешканців Києва та області, скоротити споживання електроенергії у вечірні години.

Про це президент України сказав під час свого вечірнього звернення.

"Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України", - зазначив він.

Зеленський навів приклад, що цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%, в середньому по країні споживання знизилося на 10%.

"Київ та область - тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - сказав президент.

Нагадаємо, в суботу ОПУ закликав мешканців Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей так само як і мешканців Київщини обмежити споживання електроенергії.