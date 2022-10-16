Перехоплення ГУР: російський солдат скаржиться на спорядження та умови проживання

Солдат РФ поскаржився на жалюгідне спорядження та умови проживання.

Про це йдеться у черговому перехопленні ГУР МО.

"Тут нічого немає - ні світла, ні води. Живемо, як у кам'яному віці. Ні інтернету немає, не знаю навіть, що у Росії відбувається", - розповідає загарбник.

Водночас він нарікає на спорядження, яке значно поступається українському.

"У нас квадрокоптери в дощ бояться літати. А в цих - і в дощ, і в вітер. І тепловізорів у нас немає. А в них є взагалі усе", - каже він.

Також новомобілізованих не навчають, а відразу відправляють на фронт.

"Зараз ось ці, кого наберуть, це ж просто непідготоване м'ясо приїде. Ніхто нікого навчати не буде. Мені теж обіцяли, що навчатимуть два місяці. І я тут не один такий. Половина набраних добровольців автомата в руках не тримали", - говорить окупант.

Крім того, загарбник розповідає, що командири лякають їх ув'язненням за дезертирство.

Нагадаємо, українська розвідка оголосила, що дасть $100000 за полоненого Гіркіна, а активісти додадуть ще $50 тисяч.