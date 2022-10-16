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Франція поставить Україні зенітні комплекси Crotale

Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками.

Франція поставить Україні зенітні комплекси Crotale
Фото: Defence-ua.com

Франція передасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale.

Про це заявив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню, інформує Інтерфакс-Україна.

"Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями", - сказав міністр.

Він нагадав, що Франція має 12 батарей цих ППО, але не уточнив, скільки з них направлять Україні. Також Лекорню сказав, що вибулі зі складу французьких збройних сил ЗРК Crotale змінять сучасніші системи ППО Mamba. Він пояснив, що згідно з планами Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати.

Лекорню зазначив, що точаться дискусії щодо постачання ще шести САУ CAESAR. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки CAESAR замість переданих Україні.

За словами Лекорню, французький оборонний бюджет сягне EUR44 млрд у 2023 році – максимального рівня з часів Другої світової війни. 

Також Франція візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців у рамках нової спільної навчальної місії ЄС.

13 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню Угоду про гранти у сфері безпеки та оборони.

А президент Емануель Макрон анонсував створення €100-мільйонного спецфонду для України, який дозволить напряму купувати необхідну зброю. Фонд також дозволить працювати з французькою оборонно-промисловою базою.

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