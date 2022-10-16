На Дніпропетровщині зіткнулися три автівки, є загибла і 5 потерпілих, серед яких - діти

Сьогодні трапилася ДТП на Дніпропетровщині, у якій загинула одна особа, ще п'ятеро отримали ушкодження.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на автошляху Н 11 Дніпро–Кривий Ріг–Миколаїв за межами селища міського типу Софіївка Криворізького району.

"По прибуттю до місця виклику співробітників ДСНС встановлено, що внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів "ВАЗ 2103", "Mazda" та "ВАЗ 2110" загинула 1 особа та постраждало 5 осіб, з них 3 дитини: два хлопчика, 2019 року народження, та дівчинка, 2008 року народження", - розповіли рятувальники.

Щоб деблокувати людей із "ВАЗ 2103", довелося застосувати гідравлічний інструмент і розрізати авто. Звідти і дістали тіло загиблої жінки.

Як додали в ДСНС, постраждалі чоловік, жінка, дівчинка та двоє хлопчиків з різними травмами направлені до міської лікарні.

Наразі співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Нагадаємо, раніше на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та легкового автомобіля. В результаті ДТП постраждали семеро людей.

У Києві легківка зіткнулася з авто Президента Володимира Зеленського та машинами супроводу.