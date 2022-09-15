Кортеж Зеленського потрапив у ДТП, – Никифоров

У Києві легковик зіткнувся з автівкою Президента України Володимира Зеленського та машинами супроводу.

Про це у соцмережі Facebook написав речник президента Сергій Никифоров.

“Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої”, – йдеться у повідомленні.

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

Нагадаємо, у липні 2019 року два автомобілі Volkswagen Touareg і мікроавтобус Volkswagen з кортежу президента врізалися в автобуси підприємства ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", які перевозили дітей в оздоровчий табір.