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Кортеж Зеленського потрапив у ДТП, – Никифоров

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП, – Никифоров
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У Києві легковик зіткнувся з автівкою Президента України Володимира Зеленського та машинами супроводу.

Про це у соцмережі Facebook написав речник президента Сергій Никифоров.

“Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої”, – йдеться у повідомленні.

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

Нагадаємо, у липні 2019 року два автомобілі Volkswagen Touareg і мікроавтобус Volkswagen з кортежу президента врізалися в автобуси підприємства ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", які перевозили дітей в оздоровчий табір. 

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