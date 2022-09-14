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​Зеленський призначив нового голову Національної служби посередництва і примирення

Ним став викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Дмитро Кухнюк.

​Зеленський призначив нового голову Національної служби посередництва і примирення
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Національної служби посередництва і примирення.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський підписав укази, якими звільнив з посади голови служби Олександра Окіса та призначив Дмитра Кухнюка.

Кухнюк – кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Тараса Шевченка.

В Офісі президента зазначили, що Нацслужба посередництва і примирення "має забезпечити повноцінне функціонування системи соціального діалогу в країні".

Її творили для посередництва у врегулюванні колективних трудових спорів, здійснення посередництва та примирення в таких ситуаціях, а в умовах воєнного стану – для зближення позицій роботодавців, профспілок і влади. 

"Сучасні тенденції у трудових відносинах, євроінтеграційний рух України потребують модернізації системи та механізмів урегулювання трудових спорів, здійснення медіації у врегулюванні як колективних, так і індивідуальних трудових спорів, ведення соціального діалогу та цифровізації всіх процесів. Ці питання є пріоритетними напрямами роботи для нового голови Національної служби посередництва і примирення", – йдеться в повідомленні.

В ОП переконані, що досвід Кухнюка в роботі з врегулювання спорів і конфліктів та "новітні погляди в юриспруденції сприятимуть виконанню поставлених президентом завдань".

Нагадаємо, днями Зеленський призначив народного депутата, члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського своїм представником у Верховній Раді.

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