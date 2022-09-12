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Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Верховній Раді

Замість нього інтереси Президента в КСУ представлятиме тепер Сергій Дембровський.

Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Верховній Раді
Федір Веніславський
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський звільнив народного депутата, члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського від виконання обов'язків свого представника у Конституційному Суді.

Натомість Веніславський буде представляти інтереси Зеленського у Верховній Раді. Про це йдеться у відповідних указах, оприлюднених на сайті глави держави.

Іншим документом Президент призначив своїм представником у КСУ Сергія Дембровського.

Нагадаємо, в серпні Зеленський призначив керівника Херсонської ОВА, а до цього змінив командувача Сил спецоперацій.

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