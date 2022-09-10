До делегації увійшли представники Консервативної, Лейбористської, Ліберал-демократичної і Шотландської національної партій Великобританії.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією депутатів парламенту Великобританії.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

До складу делегації увійшли представники чотирьох політичних сил: Консервативної партії – Роберт Сілі та Джонатан Джанолі, Лейбористської партії – Флер Андерсон, Ліам Бірн та Стівен Дауті, Ліберал-демократичної партії – Річард Форд та Шотландської національної партії – Стюарт Макдональд.

Єрмак висловив британським парламентарям щирі співчуття у зв’язку зі смертю Її Величності Королеви Єлизавети ІІ. “Ми поділяємо вашу втрату та сумуємо разом з народом Великої Британії”, – зазначив керівник Офісу Президента.

Фото: president.gov.ua

Під час переговорів Андрій Єрмак докладно поінформував делегацію про ситуацію на фронті та розвиток подій. Він наголосив, що важливу роль у нещодавніх успіхах Збройних Сил України поряд із самовідданістю українських захисників і захисниць відіграла безпекова підтримка нашої країни з боку партнерів.

“Велика Британія – наш ключовий союзник. Високо цінуємо всю допомогу, яку ви надаєте Україні в нашій боротьбі за свободу та демократію”, – сказав він, відзначивши важливість подальшої активізації такої підтримки.

Фото: president.gov.ua

Окремо співрозмовники обговорили ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави, приділили увагу вкрай важливому питанню звільнення українських військовополонених. У цьому зв’язку українська сторона розраховує на посилення тиску на агресора з боку міжнародної спільноти.

“Ми поділяємо вашу втрату та сумуємо разом з народом Великої Британії”, – зазначив керівник ОПУ.

Наприкінці зустрічі британських парламентарів привітав Президент України Володимир Зеленський. Серед іншого було відзначено важливу роль звернення Глави Української держави до британського парламенту на початку березня поточного року.

Нагадаємо, нова очільниця британського уряду Ліз Трасс прийняла запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ. Зеленський став першим іноземним лідером, якому вона зателефонувала.