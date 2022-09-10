Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією депутатів парламенту Великобританії.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
До складу делегації увійшли представники чотирьох політичних сил: Консервативної партії – Роберт Сілі та Джонатан Джанолі, Лейбористської партії – Флер Андерсон, Ліам Бірн та Стівен Дауті, Ліберал-демократичної партії – Річард Форд та Шотландської національної партії – Стюарт Макдональд.
Єрмак висловив британським парламентарям щирі співчуття у зв’язку зі смертю Її Величності Королеви Єлизавети ІІ. “Ми поділяємо вашу втрату та сумуємо разом з народом Великої Британії”, – зазначив керівник Офісу Президента.
“Велика Британія – наш ключовий союзник. Високо цінуємо всю допомогу, яку ви надаєте Україні в нашій боротьбі за свободу та демократію”, – сказав він, відзначивши важливість подальшої активізації такої підтримки.
“Ми поділяємо вашу втрату та сумуємо разом з народом Великої Британії”, – зазначив керівник ОПУ.
Нагадаємо, нова очільниця британського уряду Ліз Трасс прийняла запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ. Зеленський став першим іноземним лідером, якому вона зателефонувала.