НАБУ і САП вручили підозру нардепу Трухіну у спробі підкупу поліцейських

Він звернувся до керівника фракції з проханням припинити своє членство на період розслідування.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Олександру Трухіну ("Слуга народу") в спробі підкупу поліцейських.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

Депутат запропонував неправомірну вигоду патрульним у розмірі 150 тисяч (без зазначення грошової одиниці), аби йому дозволили залишити місце ДТП, яке трапилося за його участі.

Трухін у своєму Facebook повідомив, що отримав підозру від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо одного з епізодів ДТП на Бориспільській трасі.

Депутат зауважив, що на вручення підозри "з'явився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся".

"...Даю слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. Мені немає чого приховувати і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість", – додав нардеп.

Він зазначив, що звернувся до керівника фракції Давида Арахамії з проханням призупинити членство у "Слузі Народу" на період розслідування, щоб "ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди".

Нагадаємо, торік 23 серпня в Дарницькому районі Києва трапилася ДТП, у якій постраждали шість осіб. Зокрема, голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі.

За інформацією ЗМІ, водій автомобіля Audi зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. За непідтвердженою інформацією, за кермом знаходився нардеп IX скликання від "Слуги народу" Олександр Трухін.

У лютому цього року "Українська правда" оприлюднила відео з ДТП за участі Трухіна. На відео депутат звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ планувалося, що народні депутати від "Слуги Народу" отримають підписні листи для збору голосів про виключення зі складу фракції нардепів Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних. Поки що Трухіна виключили лише з партії СН.