​Посол ЄС Маасікас зустрівся з главою САП Клименком

"Боротьба з корупцією допомагає Україні бути стійкою та полегшує шлях до Європейського Союзу".

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зустрівся з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

Про це він повідомив у Twitter.

"Чудова зустріч із новопризначеним прокурором з боротьби проти корупції Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження зусиль щодо боротьби з корупцією та підтримки САП з боку ЄС", - написав Маасікас.

Він також наголосив, що боротьба з корупцією допомагає Україні бути стійкою та полегшує шлях до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 28 липня переможця конкурсного відбору Олександра Клименка було призначено керівником САП.

У грудні минулого року детектив НАБУ Клименко виграв конкурс на посаду голови САП, набравши 246 балів. Прокурор з Офісу генерального прокурора Андрій Синюк з 229 балами повинен був стати його заступником. Однак на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

У січні Клименко повідомив, що кадрові підрозділи Офісу генпрокурора втратили його документи.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Обов'язки антикорупційного прокурора виконував Максим Грищук.

Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями. Однією з рекомендацій ЄС є призначення керівника САП.