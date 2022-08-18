Ердоган прибув до Львова з першим візитом до України за час повномасштабного вторгнення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Львова. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським і матиме перемовини в тристоронньому форматі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
Про прибуття повідомило турецьке медіа Anadolu.
Маршрут президента Пролягав через Польщу: до міста Жешув він прилетів літаком, а звідти наземним транспортом дістався Львова.
Згідно з планом, спершу Ердоган матиме закриті перемовини із Зеленським, після цього до них долучиться Гутерреш. Потім має бути спільна пресконференція.
Турецькі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Ердоган нібито має намір запропонувати Зеленському посередництво в його переговорах із президентом РФ.
Міністр оборони України говорив, що переговори з Росією можливі тільки з партнерами за столом.
Заяви Росії про готовність до переговорів спричинені бажанням зупинити контрнаступ. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю LB.ua повідомляв, що Україна не буде погоджуватися на перемовини з Росією лише заради перемовин, і тим більше – на переговори на умовах країни-агресора.