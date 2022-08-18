Ердоган прибув до Львова з першим візитом до України за час повномасштабного вторгнення

Ердоган і Зеленський під час зустрічі в лютому

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Львова. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським і матиме перемовини в тристоронньому форматі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Про прибуття повідомило турецьке медіа Anadolu.

Маршрут президента Пролягав через Польщу: до міста Жешув він прилетів літаком, а звідти наземним транспортом дістався Львова.

Згідно з планом, спершу Ердоган матиме закриті перемовини із Зеленським, після цього до них долучиться Гутерреш. Потім має бути спільна пресконференція.

Турецькі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Ердоган нібито має намір запропонувати Зеленському посередництво в його переговорах із президентом РФ.

Міністр оборони України говорив, що переговори з Росією можливі тільки з партнерами за столом.

Заяви Росії про готовність до переговорів спричинені бажанням зупинити контрнаступ. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю LB.ua повідомляв, що Україна не буде погоджуватися на перемовини з Росією лише заради перемовин, і тим більше – на переговори на умовах країни-агресора.