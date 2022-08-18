Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант

Загарбник непокоїться, що залишиться в Україні назавжди.

Окупант наляканий наступом ЗСУ, якого росіяни очікують до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Російський військовий у перехопленій ГУР розмові розповідає своїй матері про плани ЗСУ щодо контрнаступу. З його слів, таку інформацію надала розвідка.

"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить".

Загарбник непокоїться, що залишиться в Україні назавжди.

"Как-то тут один парень сказал, царство ему небесное: "Мы тут все останемся". Он, по ходу, прав".

Натомість матір, яка абсолютно спокійно сприймає цю ситуацію, заспокоює його: "Не переживай, наши что-то придумают".

Окупант жаліється на командира бригади, який хотів залишити їх на позиціях вже на "третій термін", без людей та зброї.

Тож заспокоєння матері на нього не діють: "Говорят столько их - они просто по нам пройдутся и даже не зметят, что мы здесь стояли".

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті.