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Міносвіти представило моделі навчання школярів під час війни

Це – очна, дистанційна, сімейна, змішана форми навчання та екстернат.

Міносвіти представило моделі навчання школярів під час війни
Фото: mon.gov.ua

У Міністерстві освіти і науки розробили моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах війни.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Групою керівників департаментів освіти, МОН, народних депутатів було розроблено кілька варіантів щодо організації освітнього процесу", – зазначив Сергій Шкарлет.

За його словами, в основу моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів:

  • учасники освітнього процесу перебувають або повернулися на території, істотно віддалені від бойових дій;
  • учасники освітнього процесу є внутрішньо переміщеними особами;
  • перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;
  • тимчасово є за межами України.

Для двох категорій учнів – тих, які перебувають на безпечних територіях і їх місце проживання не змінилося, тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, – пропонуються наступні форми навчання: очна форма, дистанційна форма, сімейна (домашня) форма навчання, змішана форма навчання, екстернат.

Для учнів, які перебувають за кордоном, пропонується очна форма навчання, дистанційна форма навчання, сімейна (домашня) форма навчання, екстернат.

Для учнів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях або в зоні бойових дій: дистанційна форма навчання або екстернат за дистанційною формою; сімейна (домашня) форма навчання; екстернат.

Нагадаємо, освітній омбудсмен України Сергій Горбачов заявив, що ризик утратити ціле українське освітнє покоління є дуже високим через навчання дітей за кордоном. 

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