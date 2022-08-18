Головне за ніч. Четвер, 18 серпня

Відбитий наступ на Бахмут, удар по гуртожитку Харкова, обстріл Дніпропетровщини, ракетна атака на Запоріжжя.

Черговий обстріл Харкова — і знову жертви. Вранці 18 серпня російська армія обстріляла ще один гуртожиток – в Слобідському районі.

За даними мера міста Ігоря Терехова, станом на 7:53 було відомо про одного загиблого і 16 поранених, зокрема двох дітей. Голова ОВА Олег Синєгубов у телеграмі повідомив про 18 поранених. Площа пожежі складала 800 квадратних метрів.

Ігор Терехов додав, що перший ракетний удар стався о 4:32, після цього – ще чотири. У Слобідському та Холодногірському районах пролунало не менше п’яти вибухів.

Нагадаємо, що вночі росіяни били по Салтівці, внаслідок чого семеро людей загинуло, ще 17 мирних мешканців зазнали поранень. Там також били по гуртожитку, в якому проживали люди з вадами слуху. Вони не чули сирени.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти кілька разів наступали на Бахмутському напрямку, але відійшли із втратами. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, три танки, літак і вертоліт. Із 24 лютого по 18 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 44 300 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі 18 серпня в окупованих Амвросіївці Донецької області й Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи.

“Окупована Амвросіївка Донецької області. Цієї ночі на місцевому крупному складі орків, як повідомляють місцеві мешканці, з БК сталась “бавовна”. Уточнюємо інформацію”, – повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Видання “Дзеркало тижня” з посиланням на місцеві Telegram-канали повідомило про вибухи у Новій Каховці Херсонської області.

Російська армія вночі 18 серпня вчергове вдарила по Криворізькому і Нікопольському районах Дніпропетровської області. Поранень зазнала одна людина – внаслідок обстрілу житлових кварталів Нікополя.

Туди прилетіли 15 снарядів ствольної артилерії. 57-річна постраждала госпіталізована, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади", – написав він.

У Криворізькому районі ворог скерував "урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.

ЗСУ знищили російську базу в Новій Каховці, окупанти завдали по Запоріжжю ракетного удару.

Обстрілів з боку Росії зазнали Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська області.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

По Запоріжжю ворог завдав ракетного удару близько 03:00 з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

За попередньою інформацією, росіяни застосували ракетні системи залпового вогню.

"Чотири ракети потрапили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об'єкт отримав незначні руйнування", – повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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