Росіяни обстріляли ще один гуртожиток у Харкові: поранені 16, загинула одна людина

Вранці 18 серпня російська армія обстріляла ще один гуртожиток Харкова – в Слобідському районі.

Станом на 7:53 відомо про 16 поранених, зокрема двох дітей, повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі. Загинула одна людина. Голова ОВА Олег Синєгубов у телеграмі спершу повідомляв про 18 поранених.

Фото: Ігор Терехов у ТГ

Площа пожежі складала 800 квадратних метрів.

Ігор Терехов додав, що о 4:32 відбувся перший ракетний удар, а після цього – ще чотири – на Слобідські та Холодногірські райони. Вибухів було не менше пʼяти.

Фото: Ігор Терехов у ТГ Харків, наслідки обстрілу 18 серпня

У Холодногірському районі після обстрілу була пожежа в адміністративній будівлі. Вогонь охопив і близько 15 авто, що стояли поруч. Пожежа займала близько 4500 квадратних метрів.

Нагадаємо, що, окрім цих обстрілів, росіяни били вночі по Салтівці. Загинули семеро людей, ще 17 мирних мешканців зазнали поранень. Тут також били по гуртожитку – в ньому проживали люди з вадами слуху. Вони не чули сирени.